Ciena Softvérový inžinier Platy v Pune Metropolitan Region

Softvérový inžinier odmeňovanie in Pune Metropolitan Region v Ciena sa pohybuje od ₹3.24M za year pre P2 do ₹3.84M za year pre P3. Mediánový yearný kompenzačný balík in Pune Metropolitan Region dosahuje ₹3.42M. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Ciena. Posledná aktualizácia: 9/30/2025

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
P1
(Začiatočnícka úroveň)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
P2
₹3.24M
₹3.14M
₹0
₹110K
P3
₹3.84M
₹3.31M
₹151K
₹376K
P4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Platy stážistov

Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

V spoločnosti Ciena podliehajú Akciové/kapitálové granty 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)



Zahrnuté pozície

Backend softvérový inžinier

Sieťový inžinier

Softvérový inžinier zabezpečenia kvality (QA)

Embedded Systems Software Engineer

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v Ciena in Pune Metropolitan Region predstavuje ročnú celkovú odmenu ₹4,148,563. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Ciena pre pozíciu Softvérový inžinier in Pune Metropolitan Region je ₹3,517,059.

