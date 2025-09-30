Softvérový inžinier odmeňovanie in Pune Metropolitan Region v Ciena sa pohybuje od ₹3.24M za year pre P2 do ₹3.84M za year pre P3. Mediánový yearný kompenzačný balík in Pune Metropolitan Region dosahuje ₹3.42M. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Ciena. Posledná aktualizácia: 9/30/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
P1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
P2
₹3.24M
₹3.14M
₹0
₹110K
P3
₹3.84M
₹3.31M
₹151K
₹376K
P4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
|Nenašli sa žiadne platy
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
V spoločnosti Ciena podliehajú Akciové/kapitálové granty 4-ročnému harmonogramu vestingu:
25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)
25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)
25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)
