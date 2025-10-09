Softvérový inžinier odmeňovanie in Greater Ottawa Area v Ciena sa pohybuje od CA$97.8K za year pre P1 do CA$147K za year pre P4. Mediánový yearný kompenzačný balík in Greater Ottawa Area dosahuje CA$124K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Ciena. Posledná aktualizácia: 10/9/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
P1
CA$97.8K
CA$91.7K
CA$2.8K
CA$3.2K
P2
CA$119K
CA$109K
CA$5.6K
CA$4.9K
P3
CA$157K
CA$139K
CA$6.7K
CA$10.4K
P4
CA$147K
CA$140K
CA$6.7K
CA$0
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
V spoločnosti Ciena podliehajú Akciové/kapitálové granty 4-ročnému harmonogramu vestingu:
25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)
25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)
25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)
