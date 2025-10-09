Adresár spoločností
Ciena
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Softvérový inžinier

  • Všetky platy Softvérový inžinier

  • Greater Ottawa Area

Ciena Softvérový inžinier Platy v Greater Ottawa Area

Softvérový inžinier odmeňovanie in Greater Ottawa Area v Ciena sa pohybuje od CA$97.8K za year pre P1 do CA$147K za year pre P4. Mediánový yearný kompenzačný balík in Greater Ottawa Area dosahuje CA$124K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Ciena. Posledná aktualizácia: 10/9/2025

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Pridať kompenzáciuPorovnať úrovne
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
P1
(Začiatočnícka úroveň)
CA$97.8K
CA$91.7K
CA$2.8K
CA$3.2K
P2
CA$119K
CA$109K
CA$5.6K
CA$4.9K
P3
CA$157K
CA$139K
CA$6.7K
CA$10.4K
P4
CA$147K
CA$140K
CA$6.7K
CA$0
Zobraziť 2 Viac úrovní
Pridať kompenzáciuPorovnať úrovne

CA$224K

Získaj správny plat, nie len sľuby

Vyrokovali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 000+ USD (niekedy aj 300 000+ USD). Nechaj si vyrokovať plat alebo si nechaj skontrolovať životopis skutočnými expertmi - recruitermi, ktorí to robia každý deň.

Najnovšie odoslané platy
PridaťPridať platPridať odmeňovanie

Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovať údajeZobraziť voľné pozície
Platy stážistov

Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

V spoločnosti Ciena podliehajú Akciové/kapitálové granty 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)



Získajte overené platy do vašej schránky

Prihláste sa na odber overených Softvérový inžinier ponúk.Dostanete rozpis detailov kompenzácie e-mailom. Dozvedieť sa viac

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky používania sa uplatňujú.

Zahrnuté pozície

Pridať novú pozíciu

Backend softvérový inžinier

Sieťový inžinier

Softvérový inžinier zabezpečenia kvality (QA)

Embedded Systems Software Engineer

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v Ciena in Greater Ottawa Area predstavuje ročnú celkovú odmenu CA$167,722. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Ciena pre pozíciu Softvérový inžinier in Greater Ottawa Area je CA$121,519.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Ciena

Súvisiace spoločnosti

  • Viavi Solutions
  • Nokia
  • Limelight Networks
  • NETSCOUT
  • Harmonic
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje