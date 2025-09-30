Adresár spoločností
Ciena
  Greater Ottawa Area

Ciena Optický inžinier Platy v Greater Ottawa Area

Optický inžinier odmeňovanie in Greater Ottawa Area v Ciena sa pohybuje od CA$110K za year pre P2 do CA$168K za year pre P3. Mediánový yearný kompenzačný balík in Greater Ottawa Area dosahuje CA$117K.

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
P1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P2
CA$110K
CA$105K
CA$0
CA$4.3K
P3
CA$168K
CA$139K
CA$12.9K
CA$16.6K
P4
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

V spoločnosti Ciena podliehajú Akciové/kapitálové granty 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)



Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Optický inžinier v Ciena in Greater Ottawa Area predstavuje ročnú celkovú odmenu CA$187,482. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Ciena pre pozíciu Optický inžinier in Greater Ottawa Area je CA$158,286.

