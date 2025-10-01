Dátový vedec odmeňovanie in Greater Toronto Area v CIBC sa pohybuje od CA$99.7K za year pre Data Scientist I do CA$122K za year pre Senior Data Scientist. Mediánový yearný kompenzačný balík in Greater Toronto Area dosahuje CA$112K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky CIBC. Posledná aktualizácia: 10/1/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
Associate Data Scientist
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Data Scientist I
CA$99.7K
CA$95.5K
CA$522.1
CA$3.7K
Data Scientist II
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Data Scientist III
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
|Nenašli sa žiadne platy
