Adresár spoločností
CI&T
CI&T Platy

Platy CI&T sa pohybujú od $17,078 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Dátový vedec na spodnej hranici až po $121,295 pre Manažér produktového dizajnu na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov CI&T. Posledná aktualizácia: 9/11/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $26.6K

Backend softvérový inžinier

Full-Stack softvérový inžinier

Dátový inžinier

Architekt riešení
Median $33.9K
Dátový analytik
$20.2K

Dátový vedec
$17.1K
Ľudské zdroje
$95.1K
Manažér produktového dizajnu
$121K
Produktový manažér
$42.2K
Projektový manažér
$42K
Nábor zamestnancov
$22.6K
Často kladené otázky

بالاترین نقش پردرآمد گزارش شده در CI&T، Manažér produktového dizajnu at the Common Range Average level با کل دستمزد سالانه $121,295 است. این مبلغ شامل حقوق پایه و همچنین هرگونه جبران سهام و پاداش احتمالی می‌شود.
میانه کل دستمزد سالانه گزارش شده در CI&T برابر $33,892 است.

