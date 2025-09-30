Adresár spoločností
Cian Dátový vedec Platy v Moscow Metro Area

Mediánový Dátový vedec kompenzačný balík in Moscow Metro Area v Cian dosahuje RUB 4.63M za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Cian. Posledná aktualizácia: 9/30/2025

Mediánový balík
company icon
Cian
Data Scientist
Moscow, MC, Russia
Celkom za rok
RUB 4.63M
Úroveň
Senior MLE
Základný plat
RUB 4.63M
Stock (/yr)
RUB 0
Bonus
RUB 0
Roky v spoločnosti
1 Rok
Roky skúseností
4 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Cian?

RUB 13.29M

Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Dátový vedec v Cian in Moscow Metro Area predstavuje ročnú celkovú odmenu RUB 5,896,378. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Cian pre pozíciu Dátový vedec in Moscow Metro Area je RUB 4,627,225.

