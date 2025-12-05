Adresár spoločností
CI Global Asset Management
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Dátový analytik

  • Všetky platy Dátový analytik

CI Global Asset Management Dátový analytik Platy

Priemerné Dátový analytik celkové odmeňovanie in Canada v CI Global Asset Management sa pohybuje od CA$84.9K do CA$119K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky CI Global Asset Management. Posledná aktualizácia: 12/5/2025

Priemerná celková odmena

$66.7K - $80.8K
Canada
Bežný rozsah
Možný rozsah
$61.5K$66.7K$80.8K$86K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Potrebujeme už len 2 ďalších Dátový analytik príspevkovs v spoločnosti CI Global Asset Management na odomknutie!

Pozvite svojich priateľov a komunitu, aby anonymne pridali platy za menej ako 60 sekúnd. Viac údajov znamená lepšie poznatky pre uchádzačov o zamestnanie ako ste vy a našu komunitu!

💰 Zobraziť všetko Platy

💪 Prispieť Váš plat


Prispieť
Aké sú kariérne úrovne v CI Global Asset Management?

Získajte overené platy do vašej schránky

Prihláste sa na odber overených Dátový analytik ponúk.Dostanete rozpis detailov kompenzácie e-mailom. Dozvedieť sa viac

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky používania sa uplatňujú.

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Dátový analytik v CI Global Asset Management in Canada predstavuje ročnú celkovú odmenu CA$118,710. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v CI Global Asset Management pre pozíciu Dátový analytik in Canada je CA$84,939.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre CI Global Asset Management

Súvisiace spoločnosti

  • SoFi
  • LinkedIn
  • Netflix
  • Coinbase
  • Airbnb
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/ci-global-asset-management/salaries/data-analyst.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.