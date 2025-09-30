Adresár spoločností
Chubb
Chubb Manažér softvérového inžinierstva Platy v New York City Area

Mediánový Manažér softvérového inžinierstva kompenzačný balík in New York City Area v Chubb dosahuje $265K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Chubb. Posledná aktualizácia: 9/30/2025

Mediánový balík
company icon
Chubb
Software Engineering Manager
New York City
Celkom za rok
$265K
Úroveň
hidden
Základný plat
$200K
Stock (/yr)
$25K
Bonus
$40K
Roky v spoločnosti
5-10 Roky
Roky skúseností
11+ Roky
Aké sú kariérne úrovne v Chubb?

$160K

Najnovšie odoslané platy
Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Manažér softvérového inžinierstva v Chubb in New York City Area predstavuje ročnú celkovú odmenu $345,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Chubb pre pozíciu Manažér softvérového inžinierstva in New York City Area je $265,000.

