Chubb Aktuár Platy v Philadelphia Area

Aktuár odmeňovanie in Philadelphia Area v Chubb dosahuje $79.3K za year pre Actuarial Trainee. Mediánový yearný kompenzačný balík in Philadelphia Area dosahuje $142K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Chubb. Posledná aktualizácia: 9/30/2025

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
Actuarial Trainee
$79.3K
$76.5K
$0
$2.8K
Actuarial Analyst I
$ --
$ --
$ --
$ --
Actuarial Analyst II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Actuarial Analyst
$ --
$ --
$ --
$ --
Pridať kompenzáciuPorovnať úrovne

Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Aké sú kariérne úrovne v Chubb?

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Aktuár v Chubb in Philadelphia Area predstavuje ročnú celkovú odmenu $215,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Chubb pre pozíciu Aktuár in Philadelphia Area je $147,575.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Chubb

Ďalšie zdroje