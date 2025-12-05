Adresár spoločností
Chitkara University
Priemerné Softvérový inžinier celkové odmeňovanie in India v Chitkara University sa pohybuje od ₹1.05M do ₹1.47M za year.

Priemerná celková odmena

$12.9K - $15.7K
India
Bežný rozsah
Možný rozsah
$11.9K$12.9K$15.7K$16.7K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Aké sú kariérne úrovne v Chitkara University?

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v Chitkara University in India predstavuje ročnú celkovú odmenu ₹1,465,027. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Chitkara University pre pozíciu Softvérový inžinier in India je ₹1,048,252.

Ďalšie zdroje

