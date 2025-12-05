Adresár spoločností
China Telecom
Mediánový Softvérový inžinier kompenzačný balík in China v China Telecom dosahuje CN¥282K za year.

Mediánový balík
company icon
China Telecom
Software Engineer
Hefei, AH, China
Celkom za rok
$39.6K
Úroveň
14
Základný plat
$39.6K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Roky v spoločnosti
4 Roky
Roky skúseností
4 Roky
Aké sú kariérne úrovne v China Telecom?
Najnovšie odoslané platy


Backend softvérový inžinier

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v China Telecom in China predstavuje ročnú celkovú odmenu CN¥848,514. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v China Telecom pre pozíciu Softvérový inžinier in China je CN¥282,069.

