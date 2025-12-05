Adresár spoločností
China Telecom
  • Platy
  • Business analytik

  • Všetky platy Business analytik

China Telecom Business analytik Platy

Priemerné Business analytik celkové odmeňovanie in Hong Kong (SAR) v China Telecom sa pohybuje od HK$548K do HK$795K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky China Telecom. Posledná aktualizácia: 12/5/2025

Priemerná celková odmena

$79.5K - $92.3K
Hong Kong (SAR)
Bežný rozsah
Možný rozsah
$70.1K$79.5K$92.3K$102K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Aké sú kariérne úrovne v China Telecom?

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Business analytik v China Telecom in Hong Kong (SAR) predstavuje ročnú celkovú odmenu HK$794,803. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v China Telecom pre pozíciu Business analytik in Hong Kong (SAR) je HK$547,679.

