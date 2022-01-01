Adresár spoločností
Chewy
Chewy Platy

Platy Chewy sa pohybujú od $41,392 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Zákaznícky servis na spodnej hranici až po $557,200 pre Manažér dátovej vedy na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Chewy. Posledná aktualizácia: 11/18/2025

Softvérový inžinier
Software Engineer 1 $143K
Software Engineer 2 $207K
Software Engineer 3 $242K
Staff Software Engineer $362K

Inžinier strojového učenia

Backend softvérový inžinier

Full-Stack softvérový inžinier

Inžinier obchodnej inteligencie

Výskumný vedec

Dátový vedec
Data Scientist 1 $116K
Data Scientist 2 $178K
Data Scientist 3 $226K
Staff Data Scientist $448K
Produktový manažér
Senior Product Manager $244K
Associate Director Product Management $298K

Manažér softvérového inžinierstva
Software Development Manager $304K
Director $519K
Produktový dizajnér
Median $170K

UX dizajnér

Finančný analytik
Median $140K
Programový manažér
Median $219K
Technický programový manažér
Median $260K
Business analytik
Median $170K
Marketing
Median $296K
Projektový manažér
Median $202K
Dátový analytik
Median $157K
Manažér obchodných operácií
Median $128K
Ľudské zdroje
Median $200K
Marketingové operácie
Median $61.3K
IT špecialista
Median $230K
Obchodné operácie
$112K
Obchodný rozvoj
$487K
Zákaznícky servis
$41.4K
Manažér dátovej vedy
$557K
Manažér produktového dizajnu
$201K
Recruiter
Median $172K
Predaj
$145K
Architekt riešení
$251K

Dátový architekt

Chýba vám vaša pozícia?

Vyhľadajte všetky platy na našej stránke s odmeňovaním alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Chewy podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (12.50% polročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (12.50% polročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (12.50% polročne)

Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Chewy predstavuje Manažér dátovej vedy at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $557,200. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Chewy je $204,651.

Ďalšie zdroje