Chess.com Platy

Platy Chess.com sa pohybujú od $53,443 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Business analytik na spodnej hranici až po $120,000 pre Softvérový inžinier na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Chess.com. Posledná aktualizácia: 11/14/2025

Softvérový inžinier
Median $120K
Business analytik
$53.4K
Marketing
$106K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Chess.com predstavuje Softvérový inžinier s ročnou celkovou odmenou $120,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Chess.com je $105,840.

