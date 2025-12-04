Adresár spoločností
Chesnut
Chesnut Softvérový inžinier Platy

Priemerné Softvérový inžinier celkové odmeňovanie in Spain v Chesnut sa pohybuje od €24.2K do €35.2K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Chesnut. Posledná aktualizácia: 12/4/2025

Priemerná celková odmena

$32K - $36.5K
Spain
Bežný rozsah
Možný rozsah
$27.9K$32K$36.5K$40.6K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Aké sú kariérne úrovne v Chesnut?

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v Chesnut in Spain predstavuje ročnú celkovú odmenu €35,217. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Chesnut pre pozíciu Softvérový inžinier in Spain je €24,175.

