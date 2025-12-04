Adresár spoločností
Chesapeake Utilities Corporation
Chesapeake Utilities Corporation Projektový manažér Platy

Priemerné Projektový manažér celkové odmeňovanie in United States v Chesapeake Utilities Corporation sa pohybuje od $71.4K do $99.5K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Chesapeake Utilities Corporation. Posledná aktualizácia: 12/4/2025

Priemerná celková odmena

$76.5K - $90.1K
United States
Bežný rozsah
Možný rozsah
$71.4K$76.5K$90.1K$99.5K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Aké sú kariérne úrovne v Chesapeake Utilities Corporation?

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Projektový manažér v Chesapeake Utilities Corporation in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $99,450. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Chesapeake Utilities Corporation pre pozíciu Projektový manažér in United States je $71,400.

