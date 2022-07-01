Adresár spoločností
Cherre
Cherre Platy

Platy Cherre sa pohybujú od $85,000 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Softvérový inžinier na spodnej hranici až po $201,488 pre Nábor zamestnancov na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Cherre. Posledná aktualizácia: 9/7/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $85K

Dátový inžinier

Produktový manažér
Median $140K
Dátový vedec
$118K

Nábor zamestnancov
$201K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Cherre predstavuje Nábor zamestnancov at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $201,488. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Cherre je $128,800.

