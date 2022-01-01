Adresár spoločností
Checkmarx
Checkmarx Platy

Platy Checkmarx sa pohybujú od $117,476 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Produktový manažér na spodnej hranici až po $238,800 pre Predaj na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Checkmarx. Posledná aktualizácia: 9/6/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $118K
Marketing
$214K
Produktový manažér
$117K

Predaj
$239K
Manažér softvérového inžinierstva
$135K
Architekt riešení
$213K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Checkmarx predstavuje Predaj at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $238,800. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Checkmarx je $173,938.

