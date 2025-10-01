Adresár spoločností
Chartis Group
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Manažérsky konzultant

  • Všetky platy Manažérsky konzultant

  • Northern Virginia Washington DC

Chartis Group Manažérsky konzultant Platy v Northern Virginia Washington DC

Mediánový Manažérsky konzultant kompenzačný balík in Northern Virginia Washington DC v Chartis Group dosahuje $198K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Chartis Group. Posledná aktualizácia: 10/1/2025

Mediánový balík
company icon
Chartis Group
Management Consultant
Washington, DC
Celkom za rok
$198K
Úroveň
-
Základný plat
$165K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$33K
Roky v spoločnosti
3 Roky
Roky skúseností
5 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Chartis Group?

$160K

Získaj správny plat, nie len sľuby

Vyrokovali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 000+ USD (niekedy aj 300 000+ USD). Nechaj si vyrokovať plat alebo si nechaj skontrolovať životopis skutočnými expertmi - recruitermi, ktorí to robia každý deň.

Najnovšie odoslané platy
PridaťPridať platPridať odmeňovanie

Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovať údajeZobraziť voľné pozície

Prispieť

Získajte overené platy do vašej schránky

Prihláste sa na odber overených Manažérsky konzultant ponúk.Dostanete rozpis detailov kompenzácie e-mailom. Dozvedieť sa viac

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky používania sa uplatňujú.

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Manažérsky konzultant v Chartis Group in Northern Virginia Washington DC predstavuje ročnú celkovú odmenu $224,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Chartis Group pre pozíciu Manažérsky konzultant in Northern Virginia Washington DC je $198,000.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Chartis Group

Súvisiace spoločnosti

  • Uber
  • Apple
  • Netflix
  • Stripe
  • Spotify
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje