Dátový architekt odmeňovanie in Greater Denver And Boulder Area v Charles Schwab sa pohybuje od $96.7K za year pre 54 do $114K za year pre 56. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Charles Schwab. Posledná aktualizácia: 11/12/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie ()
Bonus
54
$96.7K
$89.1K
$1.8K
$5.8K
55
$ --
$ --
$ --
$ --
56
$114K
$103K
$1.3K
$9.5K
57
$ --
$ --
$ --
$ --
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
|Nenašli sa žiadne platy
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
V spoločnosti Charles Schwab podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:
25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (25.00% ročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (25.00% ročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (25.00% ročne)