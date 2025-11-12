Softvérový inžinier zabezpečovania kvality (QA) odmeňovanie in United States v Charles Schwab sa pohybuje od $94.5K za year pre 54 do $140K za year pre 58. Mediánový yearný kompenzačný balík in United States dosahuje $132K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Charles Schwab. Posledná aktualizácia: 11/12/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie ()
Bonus
54
$94.5K
$91K
$0
$3.5K
55
$105K
$100K
$100
$4.6K
56
$136K
$130K
$1.9K
$5K
57
$ --
$ --
$ --
$ --
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
V spoločnosti Charles Schwab podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:
25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (25.00% ročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (25.00% ročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (25.00% ročne)