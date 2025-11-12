Adresár spoločností
Charles Schwab Full-Stack softvérový inžinier Platy v Greater Dallas Area

Full-Stack softvérový inžinier odmeňovanie in Greater Dallas Area v Charles Schwab sa pohybuje od $81.1K za year pre 54 do $152K za year pre 58. Mediánový yearný kompenzačný balík in Greater Dallas Area dosahuje $155K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Charles Schwab. Posledná aktualizácia: 11/12/2025

Priemer Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie ()
Bonus
54
Software Developer I(Začiatočnícka úroveň)
$81.1K
$78K
$0
$3.1K
55
Software Developer II
$111K
$104K
$692
$6.7K
56
Software Developer III
$138K
$132K
$0
$5.9K
57
Software Developer IV
$169K
$151K
$0
$17.9K
Najnovšie odoslané platy
Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Charles Schwab podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (25.00% ročne)



Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Full-Stack softvérový inžinier v Charles Schwab in Greater Dallas Area predstavuje ročnú celkovú odmenu $181,750. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Charles Schwab pre pozíciu Full-Stack softvérový inžinier in Greater Dallas Area je $147,000.

