Backend softvérový inžinier odmeňovanie in Greater Dallas Area v Charles Schwab sa pohybuje od $92.9K za year pre 54 do $179K za year pre 58. Mediánový yearný kompenzačný balík in Greater Dallas Area dosahuje $116K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Charles Schwab. Posledná aktualizácia: 11/12/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie ()
Bonus
54
$92.9K
$86.8K
$0
$6.1K
55
$111K
$103K
$0
$7.8K
56
$145K
$132K
$0
$12.7K
57
$159K
$143K
$0
$16.5K
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
V spoločnosti Charles Schwab podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:
25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (25.00% ročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (25.00% ročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (25.00% ročne)