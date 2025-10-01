Adresár spoločností
Character.ai
Character.ai Softvérový inžinier Platy v San Francisco Bay Area

Mediánový Softvérový inžinier kompenzačný balík in San Francisco Bay Area v Character.ai dosahuje $480K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Character.ai. Posledná aktualizácia: 10/1/2025

Celkom za rok
$480K
Úroveň
-
Základný plat
$300K
Stock (/yr)
$180K
Bonus
$0
Roky v spoločnosti
0 Roky
Roky skúseností
7 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Character.ai?

$160K

Platy stážistov

Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

V spoločnosti Character.ai podliehajú Akciové/kapitálové granty 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)



Získajte overené platy do vašej schránky

Prihláste sa na odber overených Softvérový inžinier ponúk.Dostanete rozpis detailov kompenzácie e-mailom. Dozvedieť sa viac

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky používania sa uplatňujú.

Často kladené otázky

The highest paying salary package reported for a Softvérový inžinier at Character.ai in San Francisco Bay Area sits at a yearly total compensation of $792,800. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Character.ai for the Softvérový inžinier role in San Francisco Bay Area is $480,000.

