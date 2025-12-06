Adresár spoločností
Character.ai
Character.ai Softvérový inžinier Platy

Mediánový Softvérový inžinier kompenzačný balík in United States v Character.ai dosahuje $410K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Character.ai. Posledná aktualizácia: 12/6/2025

Mediánový balík
company icon
Character.ai
Software Engineer
Menlo Park, CA
Celkom za rok
$410K
Úroveň
L5
Základný plat
$260K
Stock (/yr)
$150K
Bonus
$0
Roky v spoločnosti
0 Roky
Roky skúseností
0 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Character.ai?
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Platy stážistov

Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

V spoločnosti Character.ai podliehajú Akciové/kapitálové granty 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)



Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v Character.ai in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $792,800. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Character.ai pre pozíciu Softvérový inžinier in United States je $462,500.

Ďalšie zdroje

