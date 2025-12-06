Adresár spoločností
Priemerné Architekt riešení celkové odmeňovanie in Netherlands v Chainlink Labs sa pohybuje od €106K do €154K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Chainlink Labs. Posledná aktualizácia: 12/6/2025

Priemerná celková odmena

$139K - $161K
Netherlands
Bežný rozsah
Možný rozsah
$122K$139K$161K$178K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Harmonogram Vestingu

20%

ROK 1

20%

ROK 2

20%

ROK 3

20%

ROK 4

20%

ROK 5

Typ Akcií
Options

V spoločnosti Chainlink Labs podliehajú Options 5-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 20% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (20.00% ročne)

  • 20% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (5.00% štvrťročne)

  • 20% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (5.00% štvrťročne)

  • 20% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (5.00% štvrťročne)

  • 20% nadobúda právoplatnosť v 5th-ROK (5.00% štvrťročne)



Najvyšší platový balíček pre pozíciu Architekt riešení v Chainlink Labs in Netherlands predstavuje ročnú celkovú odmenu €154,213. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Chainlink Labs pre pozíciu Architekt riešení in Netherlands je €106,265.

