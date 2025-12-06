Priemerné Analytik kybernetickej bezpečnosti celkové odmeňovanie v Chainlink Labs sa pohybuje od $128K do $174K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Chainlink Labs. Posledná aktualizácia: 12/6/2025
Priemerná celková odmena
20%
ROK 1
20%
ROK 2
20%
ROK 3
20%
ROK 4
20%
ROK 5
V spoločnosti Chainlink Labs podliehajú Options 5-ročnému harmonogramu vestingu:
20% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (20.00% ročne)
20% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (5.00% štvrťročne)
20% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (5.00% štvrťročne)
20% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (5.00% štvrťročne)
20% nadobúda právoplatnosť v 5th-ROK (5.00% štvrťročne)
