Chainalysis
  • Platy
  • Softvérový inžinier

  • Všetky platy Softvérový inžinier

Chainalysis Softvérový inžinier Platy

Softvérový inžinier odmeňovanie in United States v Chainalysis sa pohybuje od $197K za year pre SWE II do $265K za year pre Staff SWE. Mediánový yearný kompenzačný balík in United States dosahuje $242K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Chainalysis. Posledná aktualizácia: 12/4/2025

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
SWE I
(Začiatočnícka úroveň)
$ --
$ --
$ --
$ --
SWE II
$197K
$170K
$6.3K
$20.8K
Senior SWE
$250K
$200K
$34.8K
$15.8K
Staff SWE
$265K
$216K
$22.5K
$26K
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Platy stážistov

Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

V spoločnosti Chainalysis podliehajú Akciové/kapitálové granty 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)



Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v Chainalysis in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $299,885. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Chainalysis pre pozíciu Softvérový inžinier in United States je $238,000.

