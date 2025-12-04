Softvérový inžinier odmeňovanie in United States v Chainalysis sa pohybuje od $197K za year pre SWE II do $265K za year pre Staff SWE. Mediánový yearný kompenzačný balík in United States dosahuje $242K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Chainalysis. Posledná aktualizácia: 12/4/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
SWE I
$ --
$ --
$ --
$ --
SWE II
$197K
$170K
$6.3K
$20.8K
Senior SWE
$250K
$200K
$34.8K
$15.8K
Staff SWE
$265K
$216K
$22.5K
$26K
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
V spoločnosti Chainalysis podliehajú Akciové/kapitálové granty 4-ročnému harmonogramu vestingu:
25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)
25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)
25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)
