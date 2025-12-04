Adresár spoločností
Chainalysis
Chainalysis Dátový vedec Platy

Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Chainalysis. Posledná aktualizácia: 12/4/2025

Priemerná celková odmena

$158K - $180K
Denmark
Bežný rozsah
Možný rozsah
$140K$158K$180K$199K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

V spoločnosti Chainalysis podliehajú Akciové/kapitálové granty 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)



Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Dátový vedec v Chainalysis in Denmark predstavuje ročnú celkovú odmenu DKK 1,284,220. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Chainalysis pre pozíciu Dátový vedec in Denmark je DKK 903,307.

