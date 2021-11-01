Adresár Spoločností
Chainalysis
Chainalysis Platy

Platový rozsah Chainalysis sa pohybuje od $143,068 v celkovej kompenzácii ročne pre Produktový dizajnér na spodnom konci do $310,896 pre Predaj na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Chainalysis. Naposledy aktualizované: 8/17/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $160K
Produktový manažér
Median $211K
Manažér softvérového inžinierstva
Median $290K

Administratívny asistent
$286K
Dátový vedec
$162K
Ľudské zdroje
$279K
Marketing
$178K
Produktový dizajnér
$143K
Personálny nábor
$162K
Predaj
$311K
Architekt riešení
$199K

Dátový architekt

Plán nadobudnutia práv

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

V spoločnosti Chainalysis podliehajú Granty akcií/equity 4-ročnému plánu nadobudnutia práv:

  • 25% nadobúda sa v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda sa v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda sa v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda sa v 4th-ROK (2.08% mesačne)

FAQ

The highest paying role reported at Chainalysis is Predaj at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $310,896. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Chainalysis is $199,000.

