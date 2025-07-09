Adresár Spoločností
CGS
Pracujete tu? Nárokujte si svoju spoločnosť

CGS Platy

Platový rozsah CGS sa pohybuje od $33,690 v celkovej kompenzácii ročne pre Ľudské zdroje na spodnom konci do $196,980 pre Technický manažér programu na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov CGS. Naposledy aktualizované: 8/17/2025

$160K

Dostanete zaplatené, nebudete oklamaní

Vyjednali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 tisíc $ (niekedy 300 tisíc $+).Dajte si vyjednať plat alebo váš životopis skontrolovaný skutočnými expertmi - náborármi, ktorí to robia denne.

Zákaznícky servis
$34.7K
Ľudské zdroje
$33.7K
Predaj
$55.5K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Softvérový inžinier
$62.1K
Technický manažér programu
$197K
Chýba vaša pozícia?

Hľadať všetky platy na našej stránke kompenzácií alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


FAQ

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в CGS, — это Technický manažér programu at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $196,980. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в CGS, составляет $55,497.

Odporúčané ponuky práce

    Nenašli sa žiadne odporúčané ponuky práce pre CGS

Súvisiace spoločnosti

  • Airbnb
  • Intuit
  • Amazon
  • Lyft
  • Coinbase
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje