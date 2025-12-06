Adresár spoločností
CGI
  • Platy
  • Architekt riešení

  • Všetky platy Architekt riešení

CGI Architekt riešení Platy

Architekt riešení odmeňovanie in Canada v CGI dosahuje CA$141K za year pre Solution Architect. Mediánový yearný kompenzačný balík in Canada dosahuje CA$142K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky CGI. Posledná aktualizácia: 12/6/2025

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
Associate Solution Architect
$ --
$ --
$ --
$ --
Solution Architect
$102K
$102K
$0
$555
Senior Solution Architect
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Solution Architect
$ --
$ --
$ --
$ --
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Aké sú kariérne úrovne v CGI?

Zahrnuté pozície

Cloudový architekt

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Architekt riešení v CGI in Canada predstavuje ročnú celkovú odmenu CA$163,821. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v CGI pre pozíciu Architekt riešení in Canada je CA$142,411.

