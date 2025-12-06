Adresár spoločností
CGI
CGI Analytik kybernetickej bezpečnosti Platy

Mediánový Analytik kybernetickej bezpečnosti kompenzačný balík v CGI dosahuje CA$66.8K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky CGI. Posledná aktualizácia: 12/6/2025

Mediánový balík
CGI
Security Analyst
Toronto, ON, Canada
Celkom za rok
$48.6K
Najnovšie odoslané platy
Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Analytik kybernetickej bezpečnosti v CGI predstavuje ročnú celkovú odmenu CA$194,563. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v CGI pre pozíciu Analytik kybernetickej bezpečnosti je CA$66,804.

