CGI
CGI Predaj Platy

Priemerné Predaj celkové odmeňovanie in Canada v CGI sa pohybuje od CA$205K do CA$286K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky CGI. Posledná aktualizácia: 12/6/2025

Priemerná celková odmena

$161K - $187K
Canada
Bežný rozsah
Možný rozsah
$149K$161K$187K$208K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Aké sú kariérne úrovne v CGI?

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Predaj v CGI in Canada predstavuje ročnú celkovú odmenu CA$286,344. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v CGI pre pozíciu Predaj in Canada je CA$204,531.

Ďalšie zdroje

