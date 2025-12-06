Projektový manažér odmeňovanie in Canada v CGI sa pohybuje od CA$93.6K za year pre Project Manager do CA$113K za year pre Senior Project Manager. Mediánový yearný kompenzačný balík in Canada dosahuje CA$98.7K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky CGI. Posledná aktualizácia: 12/6/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
Associate Project Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
Project Manager
$68.1K
$65.3K
$1.9K
$934
Senior Project Manager
$81.9K
$80.5K
$816
$556
Lead Project Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
|Nenašli sa žiadne platy
