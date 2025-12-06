Adresár spoločností
CGI
Mediánový Manažérsky konzultant kompenzačný balík in Canada v CGI dosahuje CA$90.5K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky CGI. Posledná aktualizácia: 12/6/2025

Mediánový balík
company icon
CGI
Management Consultant
Toronto, ON, Canada
Celkom za rok
$65.8K
Úroveň
L2
Základný plat
$65.8K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Roky v spoločnosti
2 Roky
Roky skúseností
3 Roky
Najnovšie odoslané platy
Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Manažérsky konzultant v CGI in Canada predstavuje ročnú celkovú odmenu CA$176,592. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v CGI pre pozíciu Manažérsky konzultant in Canada je CA$94,537.

Ďalšie zdroje

