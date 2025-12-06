Adresár spoločností
CGI
CGI Manažér dátovej vedy Platy

Priemerné Manažér dátovej vedy celkové odmeňovanie in India v CGI sa pohybuje od ₹2.26M do ₹3.2M za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky CGI. Posledná aktualizácia: 12/6/2025

Priemerná celková odmena

$29.1K - $34.5K
India
Bežný rozsah
Možný rozsah
$25.7K$29.1K$34.5K$36.4K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Aké sú kariérne úrovne v CGI?

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Manažér dátovej vedy v CGI in India predstavuje ročnú celkovú odmenu ₹3,202,108. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v CGI pre pozíciu Manažér dátovej vedy in India je ₹2,255,398.

