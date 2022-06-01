Adresár Spoločností
CGG
CGG Platy

Platový rozsah CGG sa pohybuje od $65,631 v celkovej kompenzácii ročne pre Dátový vedec na spodnom konci do $99,735 pre Manažér softvérového inžinierstva na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov CGG. Naposledy aktualizované: 8/17/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $68.3K
Dátový analytik
$86.6K
Dátový vedec
$65.6K

Geologický inžinier
$69.7K
Manažér softvérového inžinierstva
$99.7K
Chýba vaša pozícia?

Hľadať všetky platy na našej stránke kompenzácií alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


FAQ

Najvyššie platená pozícia nahlásená v CGG je Manažér softvérového inžinierstva at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $99,735. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v CGG je $69,650.

