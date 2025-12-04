Adresár spoločností
CGB Enterprises
CGB Enterprises Softvérový inžinier Platy

Priemerné Softvérový inžinier celkové odmeňovanie in United States v CGB Enterprises sa pohybuje od $69.7K do $97.4K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky CGB Enterprises. Posledná aktualizácia: 12/4/2025

Priemerná celková odmena

$75.6K - $91.6K
United States
Bežný rozsah
Možný rozsah
$69.7K$75.6K$91.6K$97.4K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Aké sú kariérne úrovne v CGB Enterprises?

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v CGB Enterprises in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $97,440. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v CGB Enterprises pre pozíciu Softvérový inžinier in United States je $69,720.

Ďalšie zdroje

