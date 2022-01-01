CFGI Platy

Adresár Spoločností
Platový rozsah CFGI sa pohybuje od $84,575 v celkovej kompenzácii ročne pre Finančný analytik na spodnom konci do $131,340 pre Manažérsky konzultant na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov CFGI. Naposledy aktualizované: 8/17/2025

$160K

Účtovník
$114K
Finančný analytik
$84.6K
Manažérsky konzultant
$131K

FAQ

Najvyššie platená pozícia nahlásená v CFGI je Manažérsky konzultant at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $131,340. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v CFGI je $114,240.

