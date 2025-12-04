Adresár spoločností
CEVA
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Hardvérový inžinier

  • Všetky platy Hardvérový inžinier

CEVA Hardvérový inžinier Platy

Mediánový Hardvérový inžinier kompenzačný balík in Israel v CEVA dosahuje ₪581K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky CEVA. Posledná aktualizácia: 12/4/2025

Mediánový balík
company icon
CEVA
SOC Engineer
Tel Aviv, TA, Israel
Celkom za rok
$173K
Úroveň
L3
Základný plat
$131K
Stock (/yr)
$20K
Bonus
$21.3K
Roky v spoločnosti
1 Rok
Roky skúseností
6 Roky
Aké sú kariérne úrovne v CEVA?
Najnovšie odoslané platy
PridaťPridať platPridať odmeňovanie

Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovať údajeZobraziť voľné pozície

Prispieť

Získajte overené platy do vašej schránky

Prihláste sa na odber overených Hardvérový inžinier ponúk.Dostanete rozpis detailov kompenzácie e-mailom. Dozvedieť sa viac

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky používania sa uplatňujú.

Zahrnuté pozície

Pridať novú pozíciu

ASIC inžinier

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Hardvérový inžinier v CEVA in Israel predstavuje ročnú celkovú odmenu ₪793,240. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v CEVA pre pozíciu Hardvérový inžinier in Israel je ₪579,400.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre CEVA

Súvisiace spoločnosti

  • Visa
  • Autodesk
  • NetApp
  • Akamai
  • Citrix
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/ceva/salaries/hardware-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.