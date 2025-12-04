Adresár spoločností
CEVA
CEVA Účtovník Platy

Priemerné Účtovník celkové odmeňovanie in Israel v CEVA sa pohybuje od ₪191K do ₪273K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky CEVA. Posledná aktualizácia: 12/4/2025

Priemerná celková odmena

$65.1K - $76.1K
Israel
Bežný rozsah
Možný rozsah
$56.8K$65.1K$76.1K$81K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Aké sú kariérne úrovne v CEVA?

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Účtovník v CEVA in Israel predstavuje ročnú celkovú odmenu ₪272,546. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v CEVA pre pozíciu Účtovník in Israel je ₪191,015.

