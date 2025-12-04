Adresár spoločností
Priemerné Softvérový inžinier celkové odmeňovanie in India v CES sa pohybuje od ₹1.91M do ₹2.67M za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky CES. Posledná aktualizácia: 12/4/2025

Priemerná celková odmena

$23.5K - $27.3K
India
Bežný rozsah
Možný rozsah
$21.7K$23.5K$27.3K$30.4K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Aké sú kariérne úrovne v CES?

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v CES in India predstavuje ročnú celkovú odmenu ₹2,669,919. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v CES pre pozíciu Softvérový inžinier in India je ₹1,907,085.

