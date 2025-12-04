Adresár spoločností
Cervello
Priemerné Programový manažér celkové odmeňovanie in United States v Cervello sa pohybuje od $201K do $286K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Cervello. Posledná aktualizácia: 12/4/2025

Priemerná celková odmena

$227K - $259K
United States
Bežný rozsah
Možný rozsah
$201K$227K$259K$286K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Aké sú kariérne úrovne v Cervello?

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Programový manažér v Cervello in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $285,560. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Cervello pre pozíciu Programový manažér in United States je $200,860.

