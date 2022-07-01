Adresár Spoločností
Cervello
Pracujete tu? Nárokujte si svoju spoločnosť

Cervello Platy

Platový rozsah Cervello sa pohybuje od $90,450 v celkovej kompenzácii ročne pre Softvérový inžinier na spodnom konci do $243,210 pre Manažér programu na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Cervello. Naposledy aktualizované: 8/17/2025

$160K

Dostanete zaplatené, nebudete oklamaní

Vyjednali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 tisíc $ (niekedy 300 tisíc $+).Dajte si vyjednať plat alebo váš životopis skontrolovaný skutočnými expertmi - náborármi, ktorí to robia denne.

Manažér programu
$243K
Projektový manažér
$148K
Softvérový inžinier
$90.5K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Chýba vaša pozícia?

Hľadať všetky platy na našej stránke kompenzácií alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


FAQ

The highest paying role reported at Cervello is Manažér programu at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $243,210. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Cervello is $148,255.

Odporúčané ponuky práce

    Nenašli sa žiadne odporúčané ponuky práce pre Cervello

Súvisiace spoločnosti

  • Mendix
  • Miracle Software Systems
  • Orion Innovation
  • Hyland
  • Huntress
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje