Adresár spoločností
Certn
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • IT špecialista

  • Všetky platy IT špecialista

Certn IT špecialista Platy

Priemerné IT špecialista celkové odmeňovanie v Certn sa pohybuje od CA$141K do CA$200K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Certn. Posledná aktualizácia: 12/4/2025

Priemerná celková odmena

$116K - $132K
Canada
Bežný rozsah
Možný rozsah
$102K$116K$132K$145K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Potrebujeme už len 3 ďalších IT špecialista príspevkovs v spoločnosti Certn na odomknutie!

Pozvite svojich priateľov a komunitu, aby anonymne pridali platy za menej ako 60 sekúnd. Viac údajov znamená lepšie poznatky pre uchádzačov o zamestnanie ako ste vy a našu komunitu!

💰 Zobraziť všetko Platy

💪 Prispieť Váš plat


Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

V spoločnosti Certn podliehajú Akciové/kapitálové granty 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)



Získajte overené platy do vašej schránky

Prihláste sa na odber overených IT špecialista ponúk.Dostanete rozpis detailov kompenzácie e-mailom. Dozvedieť sa viac

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky používania sa uplatňujú.

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu IT špecialista v Certn predstavuje ročnú celkovú odmenu CA$200,306. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Certn pre pozíciu IT špecialista je CA$140,893.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Certn

Súvisiace spoločnosti

  • Uber
  • Airbnb
  • Intuit
  • Dropbox
  • Pinterest
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/certn/salaries/information-technologist.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.