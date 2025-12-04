Adresár spoločností
Certn
Priemerné Ľudské zdroje celkové odmeňovanie in Canada v Certn sa pohybuje od CA$70.6K do CA$96.7K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Certn. Posledná aktualizácia: 12/4/2025

Priemerná celková odmena

$55.4K - $65.8K
Canada
Bežný rozsah
Možný rozsah
$51.1K$55.4K$65.8K$70K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

V spoločnosti Certn podliehajú Akciové/kapitálové granty 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)



Najvyšší platový balíček pre pozíciu Ľudské zdroje v Certn in Canada predstavuje ročnú celkovú odmenu CA$96,695. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Certn pre pozíciu Ľudské zdroje in Canada je CA$70,629.

