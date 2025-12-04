Adresár spoločností
CertiK
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Analytik kybernetickej bezpečnosti

  • Všetky platy Analytik kybernetickej bezpečnosti

CertiK Analytik kybernetickej bezpečnosti Platy

Priemerné Analytik kybernetickej bezpečnosti celkové odmeňovanie v CertiK sa pohybuje od $148K do $202K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky CertiK. Posledná aktualizácia: 12/4/2025

Priemerná celková odmena

$160K - $190K
United States
Bežný rozsah
Možný rozsah
$148K$160K$190K$202K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Potrebujeme už len 3 ďalších Analytik kybernetickej bezpečnosti príspevkovs v spoločnosti CertiK na odomknutie!

Pozvite svojich priateľov a komunitu, aby anonymne pridali platy za menej ako 60 sekúnd. Viac údajov znamená lepšie poznatky pre uchádzačov o zamestnanie ako ste vy a našu komunitu!

💰 Zobraziť všetko Platy

💪 Prispieť Váš plat


Prispieť
Aké sú kariérne úrovne v CertiK?

Získajte overené platy do vašej schránky

Prihláste sa na odber overených Analytik kybernetickej bezpečnosti ponúk.Dostanete rozpis detailov kompenzácie e-mailom. Dozvedieť sa viac

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky používania sa uplatňujú.

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Analytik kybernetickej bezpečnosti v CertiK predstavuje ročnú celkovú odmenu $202,400. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v CertiK pre pozíciu Analytik kybernetickej bezpečnosti je $147,840.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre CertiK

Súvisiace spoločnosti

  • Apple
  • Databricks
  • Lyft
  • Dropbox
  • Tesla
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/certik/salaries/security-analyst.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.