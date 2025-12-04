Adresár spoločností
CertiK
CertiK Manažér dátovej vedy Platy

Priemerné Manažér dátovej vedy celkové odmeňovanie in United States v CertiK sa pohybuje od $179K do $250K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky CertiK. Posledná aktualizácia: 12/4/2025

Priemerná celková odmena

$193K - $225K
United States
Bežný rozsah
Možný rozsah
$179K$193K$225K$250K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Aké sú kariérne úrovne v CertiK?

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Manažér dátovej vedy v CertiK in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $249,900. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v CertiK pre pozíciu Manažér dátovej vedy in United States je $178,500.

Ďalšie zdroje

