CertiK Platy

Platový rozsah CertiK sa pohybuje od $102,000 v celkovej kompenzácii ročne pre Dátový vedec na spodnom konci do $653,250 pre Projektový manažér na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov CertiK. Naposledy aktualizované: 8/17/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $160K

Full-stack softvérový inžinier

Dátový vedec
Median $102K
Manažér dátovej vedy
$209K

Produktový dizajnér
$146K
Produktový manažér
$219K
Projektový manažér
$653K
Analytik kybernetickej bezpečnosti
$175K
Manažér softvérového inžinierstva
$624K
FAQ

Najvyššie platená pozícia nahlásená v CertiK je Projektový manažér at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $653,250. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v CertiK je $192,035.

